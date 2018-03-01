Устроивший стрельбу на дороге в Петербурге ранее был судим

Мужчина, который устроил стрельбу под мостом в Санкт-Петербурге, ранее был судим, сообщает РЕН ТВ.

Также известно, что огонь открыл 43-летний житель Петербурга Дмитрий Лосев.

Стрельба под Володарским мостом произошла вечером 28 февраля.

Конфликт возник после ДТП между автомобилями Volvo и Ford. Водитель последнего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил из ружья в водителя и пассажира автомобиля Volvo. Оба пострадавших с ранениями доставлены в больницу, сообщается на сайте ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следствие отмечает, что, когда на место происшествия прибыл полицейский, подозреваемый направил в его сторону ружье, угрожая убийством. Полицейский выстрелил в злоумышленника из табельного оружия.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.