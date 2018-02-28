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В Джорджии за стрельбу в школе задержали учителя

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jean-Marc Quinet
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Преподаватель средней школы из Джорджии открыл стрельбу в своем классе. В результате дети не пострадали, учителя задержали, а школу временно закрыли.

Полиция сообщала, что стрелявший забаррикадировался в классе, и просила родителей школьников не пытаться прорываться в здание. Стрелка удалось задержать быстро и без перестрелки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицейские аккаунты в соцсетях.

Как писал iz.ru, за последнюю неделю власти предотвратили два нападения на школы во Флориде и одно — в Калифорнии.

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