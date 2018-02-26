Трамп: я бы остановил флоридского стрелка и без оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично попытался бы остановить бойню во флоридской школе, даже не имея средств защиты.

«Никогда не узнаешь точно, пока не испытаешь это. Но я правда считаю, что я бы ворвался туда, даже если бы у меня не было оружия», — сказал американский лидер на встрече с губернаторами.

При этом он вновь раскритиковал действия охраны школы и сотрудников правоохранительных органов, которые не сразу вошли в здание учебного учреждения.

Как сообщал портал iz.ru, 14 февраля бывший ученик школы в городе Паркленд открыл стрельбу по ученикам. Жертвами нападения стали 17 человек, десятки пострадали.

19-летнего Николаса Круза, который устроил бойню, задержали на месте.