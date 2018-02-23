Охранник школы во Флориде побоялся остановить бойню

Полицейский Скот Петерсен, охранявший школу во Флориде, где расстреляли 17 человек, подал в отставку после того, как в отношении него начали служебное расследование, сообщает телеканал ABC.

Поводом для начала разбирательства стала видеозапись, на которой видно, что вооруженный офицер побоялся зайти в школу, когда там звучали выстрелы.

По словам местного шерифа Скотта Исраэла, охранник не сделал «абсолютно ничего», когда стоял рядом со зданием, хотя должен был войти в школу и «бросить вызов убийце».

Трагедия произошла городе Паркленд 14 февраля. Бывший ученик школы — 19-летний Николас Круз — открыл огонь по учащимся из полуавтоматической винтовки AR-15. В результате погибли 17 человек. Стрелок был задержан в тот же день.

Теперь власти штата Флорида готовы казнить Круза, если суд вынесет в отношении него смертный приговор.