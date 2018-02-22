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В США школьника задержали из-за чехла для телефона в виде пистолета

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Фото: Global Look Press/Lannis Waters
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В американской школе в штате Флорида полицейские задержали ученика из-за чехла для смартфона в виде пистолета. Об этом сообщает пресс-служба полицейского департамента.

Инцидент произошел в городе Деленд 20 февраля. Один из учащихся заметил у другого предмет, похожий на пистолет, о чем сообщил преподавателю. Полиция оцепила здание школы и задержала 15-летнего подростка. При обыске был обнаружен чехол для смартфона, похожий на пистолет. Задержанному предъявили обвинения в препятствовании работы образовательного учреждения.

«Мы знаем, что дети должны оставаться детьми, но в сегодняшнем мире нужно быть бдительным. <…> Потенциальная угроза может быть сделана через Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter или другие соцсети. Сделайте скриншот и пришлите в полицию. Кто знает, может быть, этим вы спасете жизнь ваших друзей», — сказал глава полиции города, отметив бдительность учащихся.

21 февраля полицейские в городе Уиттьер (штат Калифорния) предотвратили стрельбу в местной школе. Охранник учебного заведения услышал, как один из учеников угрожал расстрелять людей, и сообщил в полицию.

Напомним, в последний раз стрельба в американской школе произошла 14 февраля. Жертвами происшествия стали 17 человек. Стрелком оказался бывший ученик школы, он задержан.

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