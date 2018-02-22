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Неизвестный совершил самоубийство у посольства США в Черногории

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Фото: REUTERS/Stevo Vasiljevic
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Неизвестный кинул взрывное устройство в сторону комплекса посольства США в Подгорице, после чего покончил с собой.

«В 00.30 перед зданием американского посольства в Подгорице, Черногория, неизвестный совершил самоубийство. Непосредственно перед этим этот человек кинул взрывное устройство с перекрестка у спортивного центра в сторону комплекса посольства США», — сказано в Twitter-аккаунте правительства Черногории.

Предположительно, взрывным устройства была ручная граната. Инициировано расследование инцидента.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт подтвердила информацию о «небольшом взрыве» около американского посольства. Как сообщила Науэрт в своем микроблоге в Twitter, «посольство проводит внутреннюю проверку, чтобы убедиться в безопасности всего персонала», дипмиссия сотрудничает с местной полицией, чтобы установить личность «нападавшего или нападавших».

Сотрудники посольства рекомендовали гражданам США не приближаться к зданию дипмиссии. Здание посольства повреждено не было. Мотив нападавшего пока неизвестен. 

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