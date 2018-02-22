Неизвестный совершил самоубийство у посольства США в Черногории

Неизвестный кинул взрывное устройство в сторону комплекса посольства США в Подгорице, после чего покончил с собой.

«В 00.30 перед зданием американского посольства в Подгорице, Черногория, неизвестный совершил самоубийство. Непосредственно перед этим этот человек кинул взрывное устройство с перекрестка у спортивного центра в сторону комплекса посольства США», — сказано в Twitter-аккаунте правительства Черногории.

At 00:30, in front of the @USEmbassyMNE building in #Podgorica, #Montenegro an unknown person committed suicide with an explosive device. Immediately before, that person threw an explosive device from the intersection near the Sport Center into the US Embassy compound. (1 of 2) — Govt. of Montenegro (@MeGovernment) 22 февраля 2018 г.

Предположительно, взрывным устройства была ручная граната. Инициировано расследование инцидента.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт подтвердила информацию о «небольшом взрыве» около американского посольства. Как сообщила Науэрт в своем микроблоге в Twitter, «посольство проводит внутреннюю проверку, чтобы убедиться в безопасности всего персонала», дипмиссия сотрудничает с местной полицией, чтобы установить личность «нападавшего или нападавших».

.@USEmbassyMNE confirms there was a small explosion near the U.S. Embassy compound at approximately midnight local time on February 22. The Embassy is currently conducting an internal review to confirm the safety of all staff. — Heather Nauert (@statedeptspox) 22 февраля 2018 г.

Сотрудники посольства рекомендовали гражданам США не приближаться к зданию дипмиссии. Здание посольства повреждено не было. Мотив нападавшего пока неизвестен.