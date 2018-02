Неизвестный совершил самоубийство у посольства США в Черногории

Неизвестный кинул взрывное устройство в сторону комплекса посольства США в Подгорице, после чего покончил с собой.

«В 00.30 перед зданием американского посольства в Подгорице, Черногория, неизвестный совершил самоубийство. Непосредственно перед этим этот человек кинул взрывное устройство с перекрестка у спортивного центра в сторону комплекса посольства США», — сказано в Twitter-аккаунте правительства Черногории.

At 00:30, in front of the @USEmbassyMNE building in #Podgorica, #Montenegro an unknown person committed suicide with an explosive device. Immediately before, that person threw an explosive device from the intersection near the Sport Center into the US Embassy compound. (1 of 2)