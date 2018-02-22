Совершено нападение на посольство США в Черногории

Неизвестный бросил взрывное устройство в здание посольства США в столице Черногории Подгорице. Об этом пишет Reuters.

Нападавший подорвал себя после атаки, сообщают местные СМИ. Нападение было совершено в среду, за несколько минут до полуночи. Местные жители услышали два взрыва.

Представители правоохранительных органов пока не говорят о подробностях инцидента. Информации о погибших или пострадавших в результате взрыва не поступало. Сотрудники посольства рекомендовали гражданам США не приближаться к зданию дипмиссии.

Ранее стали известны организаторы взрыва у полицейского участка в Эквадоре, в результате которого 20 полицейских получили ранения. По данным МВД страны, за нападение ответственны мексиканские наркокартели.