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Названы организаторы взрыва у полицейского участка в Эквадоре

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Фото: REUTERS/Daniel Tapia
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За взрывом заминированной машины рядом с полицейским участком в Эквадоре стоят мексиканские наркокартели. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны.

Взрыв прогремел на границе Эквадора с Колумбией. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, стоял около полицейского участка в провинции Эсмеральда. Ранения при взрыве получили около 20 полицейских.

«Это мексиканцы, согласно нашей с Колумбией информации, я не могу сказать название картеля, потому что это часть расследования», — рассказал министр.

Ранее сообщалось, что один из главарей старейшего мексиканского наркокартеля «Гольфо» Хосе Альфредо Карденас пойман бойцами морской пехоты Мексики. Немногим ранее испанская полиция задержала одного из самых известных в стране наркобаронов Хосе Рамона Прадо Бугальо.

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