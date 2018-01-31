19 иностранцев задержаны в Чили за контрабанду наркотиков

В ходе операции по борьбе с наркотрафиком в разных районах Чили были задержаны девятнадцать иностранцев.

Как сообщают латиноамериканские СМИ, у задержанных были конфискованы наркотики на общую сумму около $631 тыс.

Задержанные являлись гражданами Колумбии и Боливии и перевозили кокаин и марихуану.

Ранее портал iz.ru сообщал, что российские спецслужбы перекрыли канал поставки наркотиков на территорию Карелии. В ходе операции из незаконного оборота изъято более 1 кг синтетических наркотических веществ.