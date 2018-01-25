Канал поставки наркотиков в Карелию перекрыла ФСБ

Спецслужбы перекрыли канал поставки наркотиков на территорию Карелии, в ходе операции из незаконного оборота изъято более 1 кг синтетических наркотических веществ.

Пресечена деятельность группы лиц, организовавшей данный канал наркотрафика, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Установлено, что реализовать схему доставки пытались двое жителей Петрозаводска 1981 и 1983 годов рождения. Распространение запрещенных веществ было организовано через интернет, отмечается в сообщении.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

На минувшей неделе полиция Португалии и Испании изъяла 745 кг кокаина из партии ананасов.