Россиянка задержана в Таиланде по обвинению в наркоторговле

Полиция Таиланда задержала гражданку России и гражданина США по обвинению в торговле наркотиками.

По данным газеты «Тхаи Рат», 44-летний американец Энрико Санто Эбруссо и 32-летняя россиянка Римма Куканова были задержаны 11 января правоохранителями, которые выступали в роли покупателей наркотиков.

При обыске в доме обвиняемых были найдены 145 г амфетаминосодержащего наркотика «экстази», 1,58 г кетамина, 3,78 г метамфетамина в таблетках, 1 г марихуаны, а также весы, полиэтиленовые пакеты для развеса доз и около $600 в местной валюте.

«В провинцию Сураттхани, на территории которой находится остров Пханган, отправился представитель местной адвокатской фирмы, которая может взять на себя защиту задержанных, в том числе гражданки РФ, в суде», — сказал ТАСС заведующий консульским отделом российского посольства Владимир Соснов.