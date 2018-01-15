Таджикские пограничники застрелили наркокурьера из Афганистана

При попытке прорыва таджикско-афганского участка границы в зоне ответственности пограничного отряда «Хамадони» был ликвидирован вооруженный афганский наркоконтрабандист.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы пограничных войск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана Муаммад Улугходжаев, группа наркокурьеров состояла примерно из четырех-пяти человек. «В ходе боестолкновения один из контрабандистов был ликвидирован, другие бежали на сопредельную сторону», — отметил Улугходжаев.

Кроме того, он добавил, что на месте столкновения было обнаружено обнаружено 32 кг опия.

Ранее портал iz.ru сообщал, что правоохранительные органы задержали в Москве группу наркоторговцев из стран ближнего и дальнего зарубежья после того, как в столичном морге в теле погибшего наркокурьера было обнаружено несколько упаковок с кокаином.