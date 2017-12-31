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Путин одобрил усиление наказания за наркоторговлю в воинских частях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышенную уголовную ответственность за сбыт наркотиков на территории воинских частей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, согласно новому закону, уголовная ответственность будет наступать по части 2 статьи 228.1 УК РФ и составит от 5 до 12 лет.

На данный момент такие меры предусмотрены за наркоторговлю в СИЗО, исправительных учреждениях, спортивных объектах, вокзалах, метро, общественном транспорте, местах досуга и отдыха и образовательных учреждениях. 

31 декабря Путин также подписал закон о раздельном сборе мусора, напоминает «Газета.ру».

Акт устанавливает новые требования к площадкам накопления отходов и запрещает властям принимать решение по размещению свалок и мусоросжигательных заводов без проведения публичных слушаний.

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