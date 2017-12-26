Петербуржец пытался сбыть 5,5 кг экстази в Адыгее

Жителя Санкт-Петербурга задержали в Адыгее по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщает региональный главк МВД.

У 25-летнего злоумышленника обнаружили пять свертков с экстази общим весом 5,5 кг, а также используемые для его фасовки предметы.

Следователи установили, что мужчина приобрел наркотик в соседнем регионе.

Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

21 декабря в России впервые вынесли пожизненный приговор за торговлю наркотиками.