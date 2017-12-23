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Минюст США пересмотрит расследование о наркобизнесе «Хезболлы»

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Генпрокурор США Джефф Сешнс распорядился пересмотреть результаты расследования контрабанды наркотиков движением «Хезболла». В США эта серия уголовных дел получила название «Проект Кассандра».

«Я надеюсь, что предыдущей администрацией не было создано барьеров, которые бы позволили до конца рассматривать все дела в рамках «Проекта Кассандра», — заявил генпрокурор.

Ранее в СМИ США появились сведения, что администрация Барака Обамы закрыла расследование, чтобы получить от Тегерана допуск к заказам по иранской ядерной программе.

Генпрокурор США подтвердил, что правоохранительная система по-прежнему стремится «наказывать организации за международную наркоторговлю», сообщает «РИА Новости».

«Проект Кассандра» стартовал в 2008 году. Американские силовики располагали сведениями, что торговля оружием и наркотиками, а также отмывание денег приносят «Хезболле» до $1 млрд в год.

Как сообщал iz.ru, в октябре палата представителей США одобрила законопроект об усилении санкций к шиитской группировке «Хезболла» и признании ее террористической организацией.

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