Президент Грузии призвал отменить «бесполезные» антинаркотические законы

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что, когда жесткая наркополитика не приносит ощутимых результатов, лучше дать людям свободу действия, чтобы они сами решали свою судьбу.

По словам президента, подход грузинских властей были неверным на протяжении нескольких десятилетий: были сломаны судьбы многих людей, однако положительного результата в борьбе с наркотиками добиться так и не удалось.

«Хочу сказать всем, кто работает над этой проблемой, когда твоя политика не приносит улучшения, когда эти запреты и строгости, которые придумал, не дают результата, лучше снять эти запреты, чтобы люди были свободными и сами решали свою судьбу», — приводит его слова «Интерфакс».

Грузинский лидер пояснил, что нужно формировать более адекватную наркополитику и выйти из тех стереотипов, которые осуществляют «стигматизацию» граждан.

Тем временем заболеваемость наркоманией в России достигла исторического минимума — 11,1 нового случая на 100 тыс. населения. Упало до рекордно низкого и число наркоманов на учете.