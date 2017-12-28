Полицейские изъяли 11 кг синтетических наркотиков у двух приезжих в Москве

В Москве полицейские изъяли около 11 кг метилэфедрона у двух приезжих мужчин. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

По данным ведомства, инспекторы ДПС остановили автомобиль, водитель и пассажир которого нервничали и отказывались отвечать на вопросы, из-за чего было принято решение о проведении досмотра транспортного средства.

В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли несколько пакетов с метилэфедроном. Установлено, что синтетический наркотик предназначался для дальнейшего сбыта. Возбуждено уголовное дело.

Портал iz.ru писал о том, что в аэропорту Бейрута задержали прилетевшую из Венесуэлы 80-летнюю женщину, которая пыталась провезти 30 кг кокаина. Министр финансов Ливана Али Хасан Халиль назвал инцидент «самой крупной операцией по контрабанде наркотиков», которую когда-либо удавалось пресечь в воздушной гавани.