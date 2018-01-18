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Полиция Португалии и Испании изъяла 745 кг кокаина из партии ананасов

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Tom Schneider
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Кокаин, спрятанный в партии свежих ананасов, обнаружили в ходе совместной операции полицейские из Испании и Португалии. Об этом сообщает BBC News.

Контрабандисты перевозили 745 кг наркотика из стран Южной Америки в кокосовых орехах, спрятанных в ананасах, расфасованных в ящиках для фруктов.

Стражи порядка задержали девять человек в результате операции, которая стала частью расследования, ведущегося с апреля 2017 года.

Сотрудники правоохранительных органов также обнаружили лабораторию, где кокаин смешивали с добавками, передает BFM.RU.

Напомним, 3 января текущего года в порту Антверпена было захвачено около 7 т кокаина, который предназначался для распространения в Нидерландах. Наркотик был спрятан в ящиках с бананами.

Портал iz.ru писал ранее, что вооруженный афганский наркоконтрабандист был ликвидирован при попытке прорыва таджикско-афганского участка границы в зоне ответственности пограничного отряда «Хамадони».

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