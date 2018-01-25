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Полиция Москвы за год изъяла более 1 т наркотиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Сотрудники полиции Москвы за прошедший год изъяли свыше 1 т наркотических веществ. Такие данные озвучил начальник столичного главка МВД Олег Баранов на расширенной коллегии ведомства.

«Из незаконного оборота изъято более 1153 кг наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ», — приводит его слова «РИА Новости».

Кроме того, стражи правопорядка за год задержали 182 человека, подозреваемых в распространении наркотиков в составе организованных банд. У них изъято свыше 150 кг запрещенных веществ.

В 2017 году полиция зафиксировала 18,6 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Большая часть из них (14,9 тыс.) — тяжкие и особо тяжкие.

Ранее портал iz.ru писал, что сотрудники ФСБ перекрыли канал поставки наркотиков в Карелию. У злоумышленников изъято более 1 кг синтетических наркотических веществ.

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