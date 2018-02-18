Почти 20 человек погибли при взрыве на свадьбе в Индии

На северо-западе Индии во время празднования свадьбы произошел взрыв газового баллона. По предварительным данным, погибли 18 человек.

Трагедия произошла вечером в пятницу, 16 февраля, в городе Беавар (штат Раджастхан). Взрыв прогремел в здании, где проходила свадебная церемония. Это привело к обрушению здания.

После инцидента из-под завалов были извлечены тела девяти погибших. В воскресенье, 18 февраля, спасатели сообщили, что в общей сложности взрыв унес жизни 18 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Кроме того, при взрыве пострадали 18 человек, шесть из них находятся в критическом состоянии.

Спасатели не исключают, что под завалами могут находиться еще два человека. Поисковая операция продолжается.