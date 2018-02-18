Прямой эфир

Почти 20 человек погибли при взрыве на свадьбе в Индии

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Ritesh Shukla
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На северо-западе Индии во время празднования свадьбы произошел взрыв газового баллона. По предварительным данным, погибли 18 человек.

Трагедия произошла вечером в пятницу, 16 февраля, в городе Беавар (штат Раджастхан). Взрыв прогремел в здании, где проходила свадебная церемония. Это привело к обрушению здания.

После инцидента из-под завалов были извлечены тела девяти погибших. В воскресенье, 18 февраля, спасатели сообщили, что в общей сложности взрыв унес жизни 18 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Кроме того, при взрыве пострадали 18 человек, шесть из них находятся в критическом состоянии.

Спасатели не исключают, что под завалами могут находиться еще два человека. Поисковая операция продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Четыре жителя Китая погибли при взрыве новогоднего фейерверка
Взрывное устройство 90-х годов найдено на крыше дома в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017