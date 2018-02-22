Прямой эфир

Владельцем взорвавшегося в Мексике парома оказался отец экс-губернатора

0
Фото: REUTERS/Periodico de Peso
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Собственником мексиканского паром, на борту которого 21 февраля произошел взрыв, является компания отца экс-губернатора штата Кинтана-Роо Роберто Борхе. Об этом пишет «РИА Новости».

В результате инцидента в среду пострадали 24 человека, включая членов экипажа судна. По данным властей страны, причинами произошедшего могли стать взрыв в машинном отделении и скопление газа

Владелец судна — компания Barcos Caribe — осуществляет перевозки пассажиров по маршруту Плайя-дель-Кармен – остров Косумель с 2015 года. Роберто Борхе обвинили в коррупции в период с 2011–2016 годов. Экс-чиновник сбежал в Панаму, но в январе 2018 года его экстрадировали на родину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Грузовое и пассажирское судно столкнулись у берегов Китая
Пожар возник на большом противолодочном корабле в порту Владивостока

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017