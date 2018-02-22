Владельцем взорвавшегося в Мексике парома оказался отец экс-губернатора

Собственником мексиканского паром, на борту которого 21 февраля произошел взрыв, является компания отца экс-губернатора штата Кинтана-Роо Роберто Борхе. Об этом пишет «РИА Новости».

В результате инцидента в среду пострадали 24 человека, включая членов экипажа судна. По данным властей страны, причинами произошедшего могли стать взрыв в машинном отделении и скопление газа

Владелец судна — компания Barcos Caribe — осуществляет перевозки пассажиров по маршруту Плайя-дель-Кармен – остров Косумель с 2015 года. Роберто Борхе обвинили в коррупции в период с 2011–2016 годов. Экс-чиновник сбежал в Панаму, но в январе 2018 года его экстрадировали на родину.