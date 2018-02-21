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Туристический паром взорвался в Мексике

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Фото: Global Look Press/Julie Eggers/Julie Eggers/DanitaDelimont.co
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Взрыв прогремел на пароме с туристами у причала мексиканского города Плайя-дель-Кармен на карибском побережье. Об этом сообщила почетный консул РФ в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.

По данным «РИА Новости», паром ходит между островами Плайя и Косумель. Ранения при взрыве на пароме получили 13 человек. Среди пострадавших — три американца, пишет «Газета.ру». Данные о раненых россиянах пока не приводятся.

Взрыв на туристическом пароме мог произойти из-за технических проблем, добавляет РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что мексиканские морпехи задержали одного из главарей старейшего наркокартеля.

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