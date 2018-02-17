Число погибших в результате крушения вертолета в Мексике возросло до 13

Число погибших в результате крушения вертолета возросло до 13 человек. В результате катастрофы погибли глава МВД и губернатор штата Оахака, находящиеся на его борту во время осмотра последствий землетрясения. Об этом сообщается на сайте генпрокуратуры страны, передает «РИА Новости».

«На месте происшествия обнаружены тела 12 погибших... Еще один человек скончался в больнице», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как писал портал iz.ru, в субботу, 17 февраля, в мексиканском штате Оахака было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,5. Жертв среди населения нет. В результате стихии более 1 млн человек остались без света.

В связи со случившимся президент страны Энрике Пенья Ньето созвал экстренное заседание национального комитета по ЧС.