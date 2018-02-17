Глава Мексики созвал комитет по ЧС после землетрясения
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето созвал экстренное заседание национального комитета по чрезвычайным ситуациям после мощного землетрясения.
«В связи с землетрясением магнитудой более 7,0, согласно протоколу, созывается национальный комитет по ЧС в национальном центре стихийных бедствий», — написал мексиканский лидер в Twitter.
Как ранее сообщал портал iz.ru,17 февраля в штате Оахака на юге Мексики произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5. В результате произошедшего никто не погиб, более 1 млн мексиканцев остались без электричества.