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Глава Мексики созвал комитет по ЧС после землетрясения

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Президент Мексики Энрике Пенья Ньето созвал экстренное заседание национального комитета по чрезвычайным ситуациям после мощного землетрясения.

«В связи с землетрясением магнитудой более 7,0, согласно протоколу, созывается национальный комитет по ЧС в национальном центре стихийных бедствий», — написал мексиканский лидер в Twitter.

Как ранее сообщал портал iz.ru,17 февраля в штате Оахака на юге Мексики произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5. В результате произошедшего никто не погиб, более 1 млн мексиканцев остались без электричества. 

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Мощное землетрясение в штате Оахака было зафиксировано 16 февраля
Фото: REUTERS/Edgard Garrido
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Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,5
Фото: REUTERS/Claudia Daut
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Несмотря на масштабность стихийного бедствия, жертв нет
Фото: REUTERS/Claudia Daut
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Жители штата вышли на улицу после сильных подземных толчков
Фото: REUTERS/Carlos Jasso
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После произошедшего землетрясения разрушительной тихоокеанской волны не ожидается, заявил Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC)
Фото: REUTERS/Edgard Garrido
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Медики оказывают населению первую помощь
Фото: REUTERS/Edgard Garrido
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После мощного землетрясения было зафиксировано около 60 повторных толчков
Фото: REUTERS/Tomas Bravo
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Испуганная женщина после стихийного бедствия
Фото: REUTERS/Edgard Garrido
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Напомним, в сентябре 2017 года неподалеку от города Пуэбла-де-Сарагоса произошло землетрясение силой 7,1, погибло более 300 человек
Фото: REUTERS/Carlos Jasso
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