В Мексике разбился вертолет с главой МВД и губернатором штата

Вертолет, в котором находились министр внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете и губернатор штата Оахака Алехандро Мурато, потерпел крушение во время инспекционного облета зон, пострадавших от землетрясения. Чиновники не пострадали в авиакатастрофе.

По данным СМИ, вертолет потерял управление на высоте 30 м и упал на автомобиль. В результате инцидента погибли несколько человек на земле. Несколько человек, находившихся в вертолете, получили травмы, передает «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, в субботу, 17 февраля, в мексиканском штате Оахака было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,5. Жертв среди населения нет.

В связи с землетрясением президент страны Энрике Пенья Ньето созвал экстренное заседание национального комитета по ЧС.