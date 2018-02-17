Около 60 повторных толчков зафиксировано в Мексике после землетрясения

Около 60 повторных толчков зафиксировали сейсмологи после мощного землетрясения на юге Мексики.

Об этом сообщает Национальная сейсмологическая служба.

На официальной странице в социальной сети Twitter служба сообщила, что до 18:30 по местному времени (3:30 мск) зафиксировано 59 толчков.

Ранее портал iz.ru сообщал, что землетрясение произошло в мексиканском штате Оахака. Сила толчков составила 7,5, а очаг находился на глубине 12 км.