Погибших в землетрясении в Мексике нет

Власти штата Оахака в Мексике сообщают, что в результате масштабного землетрясения никто не погиб.

Консул РФ в этой латиноамериканской стране Андрей Трояновский рассказал, что информации о гражданах России, которые могли пострадать при мощном землетрясении на территории Мексики, на данный момент нет, но ведомство продолжает мониторить ситуацию.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC), основываясь на доступных данных, заявил, что разрушительной тихоокеанской волны цунами после произошедшего в Мексике землетрясения силой 7,5 не ожидается. Также угроза не объявлялась для Гавайев.

Мощное землетрясение зафиксировано в штате Оахака на юге Мексики. Его магнитуда составляет 7,5. Очаг подземных толчков залегал на глубине 43 км.