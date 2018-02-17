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Погибших в землетрясении в Мексике нет

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Фото: REUTERS/Edgard Garrido
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Власти штата Оахака в Мексике сообщают, что в результате масштабного землетрясения никто не погиб. 

Консул РФ в этой латиноамериканской стране Андрей Трояновский рассказал, что информации о гражданах России, которые могли пострадать при мощном землетрясении на территории Мексики, на данный момент нет, но ведомство продолжает мониторить ситуацию.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC), основываясь на доступных данных, заявил, что разрушительной тихоокеанской волны цунами после произошедшего в Мексике землетрясения силой 7,5 не ожидается. Также угроза не объявлялась для Гавайев.

Мощное землетрясение зафиксировано в штате Оахака на юге Мексики. Его магнитуда составляет 7,5. Очаг подземных толчков залегал на глубине 43 км.

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