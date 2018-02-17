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Россиян среди пострадавших при землетрясении в Мексике нет

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Фото: TASS/Omar Contreras
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Информации о гражданах России, которые могли пострадать при мощном землетрясении на территории Мексики, пока нет.

Об этом рассказал консул РФ в этой латиноамериканской стране Андрей Трояновский.

По его словам, на данный момент информация о пострадавших россиянах не поступала, но ведомство продолжает следить за ситуацией, сообщает «РИА Новости».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в штате Оахака на юге Мексики зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,5.

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