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Землетрясение в Мексике не привело к угрозе цунами

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Фото: Global Look Press/Russell Gordon
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После произошедшего в Мексике землетрясения силой 7,5 угроза цунами не объявлялась, сообщил Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC).

«Основываясь на доступных данных, разрушительной тихоокеанской волны цунами не ожидается, и не существует угрозы цунами для Гавайев», — приводит сообщение центра «РИА Новости».

Напомним, 17 февраля в штате Оахака на юге Мексики произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5.

В сентябре 2017 года на юге Мексики неподалеку от города Пуэбла-де-Сарагоса произошло землетрясение силой 7,1, погибло более 300 человек.

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