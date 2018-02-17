Осмотр с воздуха столицы Мексики и пригородов не выявил разрушений

Осмотр долины Мехико и пригородов столицы с воздуха не выявил разрушений после масштабного землетрясения. Об этом в своем Twitter сообщил губернатор штата Альфредо дель Масо.

По его словам, информации о разрушениях пока не поступало. Долину Толуки и долину Мехико облетают вертолеты группы быстрого реагирования, сообщает ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в результате землетрясения на юге Мексики в работе метрополитена произошли сбои. Власти штата сообщили, что в происшествии никто не погиб, а консул РФ отметил, что среди пострадавших нет российских граждан.