В обесточенные районы Мехико направили тысячи полицейских

После землетрясения в обесточенные районы Мехико города дополнительно направлено 18 тыс. полицейских. Их задача — обеспечивать безопасность жителей и патрулировать дороги.

«Мы останемся до тех пор, пока не убедимся в том, что энергоснабжение и движение по дорогам восстановлены», — заявил глава полицейского ведомства Хирам Альмейда.

Напомним, 17 февраля (16 февраля по местному времени) в штате Оахака на юге Мексики произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5.

Как писал портал iz.ru, более 1 млн жителей страны остались без электричества, в том числе в столице.