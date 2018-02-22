Грузовое и пассажирское судно столкнулись у берегов Китая

Ночью в четверг у берегов Китая произошло столкновение грузового и пассажирского судов. После столкновения грузовое судно затонуло, пять членов его экипажа оказались в воде, троих удалось спасти, двое числятся пропавшими без вести.

ТАСС сообщает, что столкновение судов произошло у побережья южной китайской провинции Гуандун.

На борту пассажирского судна в момент ЧП находились более 970 человек и

140 транспортных средств, оно пришвартовалось в порту назначения.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на пароме с туристами у причала мексиканского города Плайя-дель-Кармен на карибском побережье.