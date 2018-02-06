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Искавшее пропавший малазийский Boeing судно исчезло с радаров

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Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg/Transport Photo Images
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Американское судно Seabed Constructor, участвующее в поиске пропавшего в 2014 году малазийского самолета MH370, исчезло с радаров и не выходило на связь более трех суток. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Судно принадлежит компании Ocean Infinity. К поисковой операции оно присоединилось 22 января у берегов Австралии в Индийском океане.

1 февраля Seabed Constructor пропал с радаров и перестал выходить на связь.

Отмечается, что данные о судне перестали обновляться в автоматической идентификационной системе (АИС).

Обнаружить его удалось только через 80 часов.

«Передатчик АИС был отключен. Вопрос в том, было ли это ошибкой экипажа при прокладке нового маршрута или намеренное действие», — заявил в эфире телеканала специалист по геолокационным системам Ричард Кол.

Многие эксперты сходятся во мнении, что экипаж Seabed Constructor мог специально скрыть местоположение судна, чтобы вместо поиска пропавшего малазийского лайнера заняться поиском сокровищ.

Как сообщает Fox News, в 2016 году в этом районе были обнаружены обломки торгового судна XX века.

Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту, пропал над Индийским океаном 8 марта 2014 года.

Предположительно самолет потерпел крушение в южной части океана, однако до сих пор не удалось обнаружить никаких следов лайнера и определить место крушения.

4 февраля портал iz.ru сообщал, что у берегов западноафриканского государства Бенин пропал индийский танкер MT Marine Express, на борту которого находится 13,5 тыс. т бензина. Последний раз компания-владелец из Мумбаи связывалась с танкером вечером 31 января.

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