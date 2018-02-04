У берегов Бенина пропал индийский танкер с грузом бензина

У берегов западноафриканского государства Бенин пропал индийский танкер MT Marine Express. Судно имеет на борту 13,5 тыс. т бензина.

Последний раз компания-владелец из Мумбаи связывалась с танкером вечером 31 января, когда судно находилось у причала в бенинском порту Котону. На рассвете следующего дня MT Marine Express в порту уже не оказалось, его местоположение не удалось установить с помощью навигационных спутников.

Министерство морского транспорта Индии оповестило о пропаже власти Бенина и соседней Нигерии. Нигерийские военные самолеты облетели морскую акваторию, где предположительно могло находиться судно, но танкер не обнаружили.

Судно ходило под флагом Панамы, на борту оставался экипаж из 22 индийцев. Стоимость груза бензина составляет более $8 млн, поэтому одной из приоритетных версий остается угон судна, отмечает портал NDTV.

Индийские спасатели продолжают поиски танкера.

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