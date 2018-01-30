Прямой эфир

Моряки судна «Восток» признаны пропавшими без вести

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Членов экипажа судна «Восток» признали пропавшими без вести. Судно пропало в Японском море 25 января.

«20 членов экипажа считаются пропавшими без вести», — говорится в сообщении пресс-службы Росморречфлота.

Всем морским и воздушным судам дается дополнительное оповещение о попутном обследовании предполагаемого района кораблекрушения, уточняет «РИА Новости».

Напомним, экипаж «Востока» перестал выходить на связь 25 января, после того как сработал аварийный радиобуй. Всего на борту находилось 20 человек. Известно, что судно попало в сильный шторм с порывистым ветром до 24 м/с. Один моряк спасся, поскольку сошел с рыболовецкого судна в промежуточном порту.

Как писал iz.ru, 29 января спасатели завершили активные поиски пропавших моряков из-за отсутствия надежды найти их живыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новых следов пропавшего судна «Восток» пока не обнаружено
Спасатели рассказали о ходе поисков пропавшего судна «Восток»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017