Моряки судна «Восток» признаны пропавшими без вести

Членов экипажа судна «Восток» признали пропавшими без вести. Судно пропало в Японском море 25 января.

«20 членов экипажа считаются пропавшими без вести», — говорится в сообщении пресс-службы Росморречфлота.

Всем морским и воздушным судам дается дополнительное оповещение о попутном обследовании предполагаемого района кораблекрушения, уточняет «РИА Новости».

Напомним, экипаж «Востока» перестал выходить на связь 25 января, после того как сработал аварийный радиобуй. Всего на борту находилось 20 человек. Известно, что судно попало в сильный шторм с порывистым ветром до 24 м/с. Один моряк спасся, поскольку сошел с рыболовецкого судна в промежуточном порту.

Как писал iz.ru, 29 января спасатели завершили активные поиски пропавших моряков из-за отсутствия надежды найти их живыми.