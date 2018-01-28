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Спасатели рассказали о ходе поисков пропавшего судна «Восток»

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Фото: МЧС РФ
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В ходе поисков пропавшего траулера «Восток» обследовано 40 тыс. кв. км акватории Японского моря, обнаружить новых следов судна и экипаж не удалось.

Об этом сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

«Пошли четвертые сутки поисков в Японском море — люди не найдены. В районе поиска в 100 милях на юго-восток от мыса Гамова, где было зафиксировано последнее срабатывание аварийного буя «Коспас-Сарсат», частично изменился состав группировки судов», — говорится в сообщении.

Так, из зоны поиска уходит судно «Кунашир», у которого заканчивается топливо, помимо этого, из-за высокого риска обледенения покидает район сахалинский траулер «Вектор».

«Его место в составе группировки временно занял СРТМ «Орион». Операцию на месте по-прежнему координирует многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Заборщиков», –– отметили в Росморречфлоте.

Акватория Японского моря составляет более 1 млн кв. км. В районе поиска по-прежнему тяжелые погодные условия: ветер 15–17 м/с, температура воздуха минус 8 градусов Цельсия, температура воды плюс 2 градуса.

28 января поиск «Востока» приостановила авиация МЧС. 

Сахалинский траулер «Восток» пропал 25 января. В 50–70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный радиобуй судна. На борту находились 20 человек. Еще один матрос, которого считали пропавшим, оказался жив. Позже он рассказал о своем спасении.

По предварительной версии, корабль потерпел крушение, попав в 4–5-балльный шторм. К поисково-спасательным работам были привлечены более 100 человек.

В зоне поисков нашли два спасжилета, спасательные круги и два плота. Однако моряков, находившихся на судне, обнаружить до сих пор не удалось.

 26 января портал iz.ru сообщал, что появились подробности о последнем сеансе связи с «Востоком».

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