Прямой эфир

Новых следов пропавшего судна «Восток» пока не обнаружено

0
Фото: МЧС РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новых следов рыболовецкого судна «Восток», пропавшего в 25 января в Японском море, пока не обнаружено. Об этом ТАСС сообщил представитель Морского спасательно-координационного центра во Владивостоке.

«По состоянию на 20:30 (13:30 мск) 28 января новых находок в районе поиска не обнаружено», — цитирует агентство своего собеседника.

Напомним, 25 января экипаж «Востока» перестал выходить на связь после того, как на судне сработал аварийный радиобуй. На борту находились 20 человек, ранее портал iz.ru публиковал список их имен.

Предполагается, что «Восток» попал в 4–5-балльный шторм с порывистым ветром до 24 м/с. В ходе поисков были обнаружены два спасательных жилета, спасательные круги и два плота.

27 января была опубликована видеозапись, присланная якобы с борта судна. Однако власти Приморья заявили, что кадры могли быть сделаны на другом плавсредстве.

На данный момент в поисках задействованы три судна, авиация продолжит операцию с 29 января. Планируется расширение зоны поиска на юг. Работе спасателей мешают тяжелые погодные условия: порывы ветра достигают 20 м/с. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Авиация МЧС приостановила поиски пропавшего в Японском море судна
Патрушев призвал улучшить качество подготовки кадров для судостроения

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017