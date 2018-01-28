Новых следов пропавшего судна «Восток» пока не обнаружено

Новых следов рыболовецкого судна «Восток», пропавшего в 25 января в Японском море, пока не обнаружено. Об этом ТАСС сообщил представитель Морского спасательно-координационного центра во Владивостоке.

«По состоянию на 20:30 (13:30 мск) 28 января новых находок в районе поиска не обнаружено», — цитирует агентство своего собеседника.

Напомним, 25 января экипаж «Востока» перестал выходить на связь после того, как на судне сработал аварийный радиобуй. На борту находились 20 человек, ранее портал iz.ru публиковал список их имен.

Предполагается, что «Восток» попал в 4–5-балльный шторм с порывистым ветром до 24 м/с. В ходе поисков были обнаружены два спасательных жилета, спасательные круги и два плота.

27 января была опубликована видеозапись, присланная якобы с борта судна. Однако власти Приморья заявили, что кадры могли быть сделаны на другом плавсредстве.

На данный момент в поисках задействованы три судна, авиация продолжит операцию с 29 января. Планируется расширение зоны поиска на юг. Работе спасателей мешают тяжелые погодные условия: порывы ветра достигают 20 м/с.