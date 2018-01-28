Авиация МЧС приостановила поиски пропавшего в Японском море судна

Самолеты МЧС РФ Бе-200 завершили облет территории в районе поиска пропавшего в Японском море рыболовецкого судна «Восток», рассказал представитель морского спасательного центра «Владивосток».

На месте поисков остаются суда, которые будут работать и ночью. По его словам, работа авиации, скорее всего, возобновится в понедельник утром, указывает «РИА Новости».

Представитель отметил, что сегодня, 28 января, поисковая группа ничего не нашла.

Экипаж «Востока» перестал выходить на связь 25 января, после того как на судне сработал аварийный радиобуй. На борту находились 20 человек, опубликован список их имен.

По предварительным данным, плавсредство попало в 4–5-балльный шторм с порывистым ветром до 24 м/с. Погодные условия и сейчас остаются тяжелыми, в районе поиска ветер достигает 20 м/с.

В зоне поисков нашли два спасательных жилета, спасательные круги и два плота. Кроме того, власти Приморского края разместили на своем сайте видеозапись, снятую одним из рыбаков «Востока».