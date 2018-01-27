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Патрушев призвал улучшить качество подготовки кадров для судостроения

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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России необходимо активизировать работу по повышению качества подготовки инженеров-кораблестроителей, в том числе для Военно-морского флота, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Такое мнение он высказал на совещании по подготовке кадров для судостроения в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Совбеза.

Также уделили внимание и профориентации молодежи. Для этих целей в Петербурге могут создать «кванториум» с учетом судостроительной тематики.

Для стимулирования мотивации молодого поколения в выборе профессии инженера-кораблестроителя прозвучали предложения об улучшении социально-бытовых условий обучения, указывает ТАСС.

Ранее портал iz.ru разобрался в одной из самых интересных и трагических военно-морских интриг конца XIX  века. В 1981 году в России выработали судостроительную программу по размещению флота на Балтике и в Черном море для защиты от неприятеля. Однако адекватность поставленных целей, к сожалению, нивелировалась не самым удачным исполнением и аналитическими ошибками.

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