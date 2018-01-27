Спасатели обнаружили два плота в зоне поисков пропавшего судна «Восток»

В районе поисков пропавшего в Японском море судна «Восток» было найдено два спасательных плота. Они были обнаружены судном «Спасатель Заборщиков», передает ТАСС со ссылкой на дежурного Морского спасательно-координационного центра во Владивостоке.

«Обнаружены два плота», — сказал собеседник агентства.

В настоящий момент оба плота поднимают на борт судна «Спасатель Заборщиков».

«РИА Новости» сообщило, что обнаруженный ранее в зоне поиска судна предмет оказался плотом. Объект был найдет в субботу самолетом Бе-200, однако самолет не смог приводниться из-за шторма, передает «Интерфакс». К указанному месту были направлены два судна, «Спасатель Заборщиков» и «Кунашир», а также вертолет Ми-8.

Портал iz.ru писал о том, что утром 25 января в Японском море в 50–70 милях от порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном судне «Восток», на борту которого находились 20 человек. Владелец пропавшего судна подключил к поискам свое другое судно — «Океан», которое прибудет в район поисков через 2–3 суток.