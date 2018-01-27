Прямой эфир

Спасатели обнаружили два плота в зоне поисков пропавшего судна «Восток»

0
Фото: пресс-служба Главного управление МЧС России по Приморскому краю/25.mchs.gov.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В районе поисков пропавшего в Японском море судна «Восток» было найдено два спасательных плота. Они были обнаружены судном «Спасатель Заборщиков», передает ТАСС со ссылкой на дежурного Морского спасательно-координационного центра во Владивостоке.

«Обнаружены два плота», — сказал собеседник агентства.

В настоящий момент оба плота поднимают на борт судна «Спасатель Заборщиков».

«РИА Новости» сообщило, что обнаруженный ранее в зоне поиска судна предмет оказался плотом. Объект был найдет в субботу самолетом Бе-200, однако самолет не смог приводниться из-за шторма, передает «Интерфакс». К указанному месту были направлены два судна, «Спасатель Заборщиков» и «Кунашир», а также вертолет Ми-8. 

Портал iz.ru писал о том, что утром 25 января в Японском море в 50–70 милях от порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном судне «Восток», на борту которого находились 20 человек. Владелец пропавшего судна подключил к поискам свое другое судно — «Океан», которое прибудет в район поисков через 2–3 суток. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Похожий на плот предмет найден в районе поисков пропавшего судна «Восток»
Погодные условия в районе поисков судна «Восток» ухудшились

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017