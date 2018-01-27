Похожий на плот предмет найден в районе поисков пропавшего судна «Восток»
Похожий на плот предмет обнаружен в Японском море в зоне поисков пропавшего судна «Восток», передает ТАСС со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр во Владивостоке.
«Самолет обнаружил предмет, похожий на плот», — сообщил дежурный центра.
В настоящий момент туда направлены судна «Кунашир» и «Спасатель Заборщиков» для проверки. Собеседник агентства также отметил, что погода в районе зоны поисков улучшается, и это облегчает работу спасателей.
Ранее возобновились поиски судна «Восток». В поисках задействованы вертолеты Ми-8 и самолеты Бе-200.