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Похожий на плот предмет найден в районе поисков пропавшего судна «Восток»

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Фото: пресс-служба Главного управление МЧС России по Приморскому краю/25.mchs.gov.ru
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Похожий на плот предмет обнаружен в Японском море в зоне поисков пропавшего судна «Восток», передает ТАСС со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр во Владивостоке.

«Самолет обнаружил предмет, похожий на плот», — сообщил дежурный центра.

В настоящий момент туда направлены судна «Кунашир» и «Спасатель Заборщиков» для проверки. Собеседник агентства также отметил, что погода в районе зоны поисков улучшается, и это облегчает работу спасателей.

Ранее возобновились поиски судна «Восток». В поисках задействованы вертолеты Ми-8 и самолеты Бе-200. 

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