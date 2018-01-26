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Погодные условия в районе поисков судна «Восток» ухудшились

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Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю/25.mchs.gov.ru
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Метеоусловия ухудшились на месте проведения операции по поиску экипажа рыболовного судна «Восток», информирует замглавы правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов.

Данные о погоде были предоставлены Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«Ночью дул сильный ветер северного и северо-западного направлений с порывами до 31 м/с, сопровождаемый плотными снежными зарядами. Высота волн достигала 5 м, температура воздуха опустилась до минус 20 градусов, а воды — до 2 градусов», — приводит его слова ТАСС.

Аварийный сигнал от судна поступил утром 25 января, в этот момент оно находилось в 50–70 милях от приморского порта Посьет в акватории Японского моря. В составе экипажа судна числятся 20 человек. По предварительным данным, судно попало в 4–5-балльный шторм, при котором скорость ветра достигала 24 м/с.

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