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Обнародован список экипажа пропавшего в Японском море судна

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Фото: IZ.RU
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Компания-владелец пропавшего в Японском море рыболовецкого судна «Восток» обнародовала уточненный список экипажа, который опубликовал  ИА PrimaMedia.

Всего в списке 20 человек.

Уточняется, что один из ранее считавшихся пропавшим матрос Сергей Потешкин списался с парохода в порту Зарубино перед самым рейсом. Позже он рассказал о своем спасении.

25 января экипаж «Востока» перестал выходить на связь после того, как на судне сработал аварийный радиобуй. По предварительным данным, судно попало в 4–5-балльный шторм с порывистым ветром до 24 м/с. 

В круглосуточной спасательной операции задействованы два вертолета Ми-8, самолет Бе-200 и несколько кораблей.

Судно принадлежит сахалинской компании «ДВ-Флот». Оно было построено в Корее более 30 лет назад.

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