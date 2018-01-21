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Крупнейший военный корабль Ирана переломился на две части

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Фото: twitter.com/HosseinDalirian
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Новейший иранский фрегат Damavand переломился на две части. Как утверждают власти страны, причиной крушения послужил сильный шторм в Каспийском море.

Как сообщают местные СМИ, высота волн в тот день достигала 4 м.

В результате аварии шесть человек оказались за бортом. Помимо этого, два члена экипажа пропали без вести.  

Фрегат имеет длину около 100 м и водоизмещение 1,3 тыс. т. Он был включен в состав ВМС Ирана три года назад.

Ранее портал iz.ru сообщал, что корабли Каспийской флотилии России вышли в море в рамках внезапной проверки боевой готовности. 

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