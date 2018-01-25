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Моряк с пропавшего в Приморье судна «Восток» рассказал о своем спасении

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Фото: пресс-служба Главного управление МЧС России по Приморскому краю/25.mchs.gov.ru
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Матрос Сергей Потешкин, который находился на потерпевшем крушение в Японском море рыболовецком судне «Восток», рассказал, как ему удалось спастись.

По его словам, ему повезло, что по семейным обстоятельствам ему пришлось сойти с корабля в порту Зарубино. При этом он подчеркнул, что судно находилось в нормальном состоянии.

«Они должны были сейчас на ремонт идти, в апреле. Всё было в порядке. Возможно, причиной крушения стали погодные условия», –– цитирует РЕН ТВ моряка.

Сахалинское рыболовецкое судно «Восток» пропало 25 января. Аварийный радиобуй, принадлежавший траулеру, сработал в 200 км южнее мыса Гамова в Приморье. На борту находится 21 человек.

По предварительной версии, судно попало в 4–5-балльный шторм с порывистым ветром до 24 м/с. При этом спасатели отмечают, что при крушении, скорее всего, экипаж не успел бы воспользоваться спасательными плотами.

Ранее портал iz.ru сообщал, что поиски «Востока» будут вестись круглосуточно. В спасательной операции задействованы два вертолета Ми-8, самолет Бе-200 и несколько кораблей.

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