Пропавшее в Японском море судно может находиться в нейтральных водах

Подавшее сигнал бедствия в Японском море рыболовное судно «Восток» может находиться в нейтральных водах. Об этом передает пресс-служба администрации Приморского края.

«Сигнал подан с судна, принадлежащего ООО «ДВ Флот» (Невельск) в 5:01. Сообщение в Морской координационный центр поступило от МСКЦ Республики Корея. Предположительно, судно находится в нейтральных водах», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Сообщается, что аварийный сигнал сработал примерно в 50 милях от приморского поселка Посьет. На пропавшем судне, следовавшем в Японском море из южнокорейского порта Донхэ на Сахалин, находится 21 российский моряк.

В настоящее время в районе поиска развернута спасательная операция, которую осложняет штормовая погода. К поискам привлечены сторожевой пограничный корабль береговой охраны и вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС и Минобороны РФ. К выходу в море также готовится спасательный буксир.

По факту пропажи рыболовецкого судна Дальневосточное следственное управление СК РФ на транспорте начало проверку. По данным следствия, что связь с рыбаками была потеряна 24 января. В 21:33 мск было получено сообщение о срабатывании аварийного буя.