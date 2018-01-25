СК РФ начал проверку по факту пропажи рыболовецкого судна в Приморье
Следователи проводят проверку по факту потери связи с российским рыболовецким судном «Восток» в Японском море.
Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.
«В связи с потерей связи с судном «Восток» проводится процессуальная проверка по части 1 статьи 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта», — говорится в сообщении.
Уточняется, что судно шло из порта Тoнхэ Южной Кореи в порт Холмск Сахалинской области.
Ранее сообщалось, что рыболовное судно, на борту которого 21 человек, не выходит на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. К району поисков направились два судна и два вертолета.