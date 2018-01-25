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СК РФ начал проверку по факту пропажи рыболовецкого судна в Приморье

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Фото: РИА Новости/В. Киселёв
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Следователи проводят проверку по факту потери связи с российским рыболовецким судном «Восток» в Японском море.

Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

«В связи с потерей связи с судном «Восток» проводится процессуальная проверка по части 1 статьи 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что судно шло из порта Тoнхэ Южной Кореи в порт Холмск Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что рыболовное судно, на борту которого 21 человек, не выходит на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. К району поисков направились два судна и два вертолета.

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