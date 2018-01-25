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Причиной крушения сахалинского судна «Восток» мог стать сильный шторм

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ
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Причиной крушения сахалинского рыболовецкого траулера в Японском море мог стать сильный шторм. Об этом сообщил источник в международных службах поиска и спасения.

По предварительной версии, судно оказалось в море в разгар шторма 4-5 баллов с порывистым ветром до 24 м/с, но приспособлено к таким метеоусловиям не было. Предположительно, траулер накрыло волной, а сильный ветер опрокинул его, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на «Интерфакс».

Также источник в международных службах поиска и спасения считает, что воспользоваться спасательным плотом экипаж попросту не успел бы, а значит шансов на спасение у моряков практически нет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что поиски пропавшего в акватории Японского моря рыболовецкого судна «Восток» будут вестись круглосуточно, в том числе с помощью двух вертолетов Ми-8 и самолета Бе-200.

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