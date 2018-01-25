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Экипаж пропавшего судна «Восток» мог воспользоваться спасательным плотом

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Спасатели не теряют надежду найти экипаж рыболовецкого судна «Восток», пропавшего накануне в Японском море. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в морской поисково-спасательной службе.

«Не исключено, что экипаж воспользовался спасательным плотом, которым было оборудовано судно, вовремя эвакуировался и сейчас дрейфует в Японском море», — сказал агентству источник.

Источник пояснил, что, если моряки не успели воспользоваться спасательным оборудованием, шансов спастись у них практически нет. Он отметил, что продержаться в холодной воде и «остаться живыми практически невозможно». Сообщается, что температура воды в Японском море сейчас составляет +1 градус.

Прибывшие на место поиска судна обнаружили три спасательных жилета, швартовую бухту, буй и бытовой мусор. В поисковой операции пропавших рыбаков подключена авиация, с воздуха «Восток» ищут три самолета, а также вертолеты.

Аварийный буй рыболовецкого судна «Восток» с 21 человеком на борту сработал утром 25 января в 200 км южнее мыса Гамова в Японском море. Попытки связаться с экипажем не дали результатов. По факту ЧП следственные органы проводят проверку.

Сообщается, что «Восток», порт приписки которого Невельск, был построен в Корее в декабре 1985 году. До 2011 года судно носило название Gray. Оно принадлежит сахалинской компании ООО «ДВ-Флот».

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