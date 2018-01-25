Прямой эфир

Швартовая бухта и буй найдены на месте поисков судна «Восток»

0
Фото: Global Look Press/Leonid Dubeykovskyi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На месте поисков судна «Восток» в Японском море найдены швартовая бухта, буй и мусор. Об этом сообщил представитель морского координационного спасцентра Владивостока.

«На месте работает судно «Диомид», проводит поисково-спасательные работы. Обнаружены швартовая бухта судна, оранжевый буй с судна и бытовой мусор», — сказал собеседник «РИА Новости».

По предварительным данным, на борту рыболовецкого судна находится 21 человек. Они перестали выходить на связь 24 января. В 21:33 мск было получено сообщение о срабатывании аварийного буя. К месту направились два корабля, а также и вертолет Минобороны и МЧС.

Портал iz.ru писал о том, что по информации властей Приморского края, пропавшее судно может находиться в нейтральных водах. Ранее сообщалось, что поисково-спасательная операция усложняется из-за сильного шторма.

Аварийный сигнал сработал примерно в 50 милях от приморского поселка Посьет. Судно следовало в Японском море из южнокорейского порта Донхэ на Сахалин. По факту ЧП Дальневосточное следственное управление СК РФ на транспорте начало проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Приморские спасатели ищут подавшее сигнал бедствия рыболовецкое судно
СК РФ начал проверку по факту пропажи рыболовецкого судна в Приморье
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017