Швартовая бухта и буй найдены на месте поисков судна «Восток»

На месте поисков судна «Восток» в Японском море найдены швартовая бухта, буй и мусор. Об этом сообщил представитель морского координационного спасцентра Владивостока.

«На месте работает судно «Диомид», проводит поисково-спасательные работы. Обнаружены швартовая бухта судна, оранжевый буй с судна и бытовой мусор», — сказал собеседник «РИА Новости».

По предварительным данным, на борту рыболовецкого судна находится 21 человек. Они перестали выходить на связь 24 января. В 21:33 мск было получено сообщение о срабатывании аварийного буя. К месту направились два корабля, а также и вертолет Минобороны и МЧС.

Портал iz.ru писал о том, что по информации властей Приморского края, пропавшее судно может находиться в нейтральных водах. Ранее сообщалось, что поисково-спасательная операция усложняется из-за сильного шторма.

Аварийный сигнал сработал примерно в 50 милях от приморского поселка Посьет. Судно следовало в Японском море из южнокорейского порта Донхэ на Сахалин. По факту ЧП Дальневосточное следственное управление СК РФ на транспорте начало проверку.